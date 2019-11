ന്യൂഡല്‍ഹി: തീസ് ഹസാരി കോടതി വളപ്പിലെ പോലീസ്-അഭിഭാഷക സംഘര്‍ഷത്തില്‍ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനും ഡല്‍ഹി പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ക്കും ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസയച്ചു.

ഡല്‍ഹി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.എന്‍ പട്ടേല്‍ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് അയച്ചത്. സംഘട്ടനത്തെ കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമ വാര്‍ത്തകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വിഷയത്തില്‍ കോടതി സ്വമേധയാ ഇടപെടുകയായിരുന്നു. കേസില്‍ അടിയന്തരമായി വാദം കേള്‍ക്കാനും കോടതി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഹൈക്കോടതിയിലെ മറ്റ് മുതിര്‍ന്ന ജഡ്ജിമാരുമായും ഡല്‍ഹി പോലീസിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും ജസ്റ്റിസ് ഡി.എന്‍ പട്ടേല്‍ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 ഓടെയാണ് കൂടിക്കാഴ്ച അവസാനിച്ചത്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കേസില്‍ അടിയന്തരമായി വാദം കേള്‍ക്കാന്‍ കോടതി തീരുമാനിച്ചത്.

സംഘര്‍ഷത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട്, വാദം ആരംഭിക്കുന്ന മൂന്നുമണിയോടെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാകാനും നിര്‍ദേശമുണ്ട്. ഡല്‍ഹി ബാര്‍ കൗണ്‍സിലിനും ഡല്‍ഹി ജില്ലാ കോടതികളിലെ ബാര്‍ അസോസിയേഷനുകള്‍ക്കും കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് പാര്‍ക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തീസ് ഹസാരി കോടതി വളപ്പില്‍ പോലീസും അഭിഭാഷകരും തമ്മില്‍ സംഘര്‍ഷമുണ്ടായത്. പത്തോളം പോലീസുകാര്‍ക്കും നിരവധി അഭിഭാഷകര്‍ക്കും പരിക്കേറ്റിരുന്നു. സംഘര്‍ഷത്തില്‍ 17 വാഹനങ്ങള്‍ തകര്‍ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

