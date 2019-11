ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയിലെ തീസ് ഹസാരി കോടതി പരിസരത്തെ പോലീസ്-അഭിഭാഷക സംഘര്‍ഷത്തില്‍ ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു.

ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയില്‍നിന്ന് വിരമിച്ച ജസ്റ്റിസ് എസ്.പി ഗാര്‍ഗ് ആയിരിക്കും കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷന്‍. ആറാഴ്ചയ്ക്കകം അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയാക്കി റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാനാണ് കോടതി ഉത്തരവ്.

പരിക്കേറ്റ അഭിഭാഷകരുടെ മൊഴിയെടുക്കാനും ഉടന്‍ എഫ്.ഐ.ആര്‍. രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാനും ഡല്‍ഹി പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ക്ക് ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് തീസ് ഹസാരി കോടതി പരിസരത്ത് അഭിഭാഷകരും പോലീസും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടിയത്. സംഘര്‍ഷത്തില്‍ നിരവധി പോലീസുകാര്‍ക്കും അഭിഭാഷകര്‍ക്കും പരിക്കേറ്റിരുന്നു. നിരവധി വാഹനങ്ങളും തകര്‍ക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

Delhi High Court has ordered a judicial inquiry to be completed within 6 weeks under retired judge of Delhi High Court SP Garg, in connection with yesterday's clash between police & lawyers at Tis Hazari Court. https://t.co/AWqBUhpBUZ