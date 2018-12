ന്യൂഡല്‍ഹി: സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപക്കേസില്‍ ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട മുന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് സജ്ജന്‍കുമാറിന് കീഴടങ്ങാന്‍ കൂടുതല്‍ സമയം അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി.

ഈമാസം 31-നകം കീഴടങ്ങണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് ഹൈക്കോടതി തിങ്കളാഴ്ച ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നാല്‍ ജനുവരി 31 വരെ സമയം വേണമെന്നായിരുന്നു സജ്ജന്‍ കുമാറിന്റെ ആവശ്യം. ഈ ആവശ്യം കോടതി തള്ളി.

ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരേ സുപ്രീംകോടതിയില്‍ അപ്പീല്‍ നല്‍കാനും കുടുംബകാര്യങ്ങളില്‍ ഒത്തുതീര്‍പ്പിലെത്താനും സമയംവേണമെന്നാണ് സജ്ജന്‍ കുമാറിന്റെ അഭിഭാഷകന്‍ അനില്‍ ശര്‍മ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

1984-ലെ സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപത്തിനിടെ അഞ്ച് സിഖുകാരെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ഗുരുദ്വാര കത്തിക്കുകയും ചെയ്ത കേസുകളിലാണ് സജ്ജന്‍കുമാറിനെ ഹൈക്കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്. അതിനിടെ, സിഖ് കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു കേസില്‍ സജ്ജന്‍ കുമാര്‍ വ്യാഴാഴ്ച കോടതിയില്‍ ഹാജരായി. ഡല്‍ഹിയിലെ സുല്‍ത്താന്‍പുരി മേഖലയില്‍ സിഖുകാരെ കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ജനക്കൂട്ടത്തോട് ആഹ്വാനംചെയ്ത കേസിലാണ് ഹാജരായത്. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിലെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം തന്റെ മൊബൈല്‍ ഫോണുകള്‍ അദ്ദേഹം കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചു. സുല്‍ത്താന്‍പുരിയില്‍ കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത കേസിലെ വാദം ജനുവരി 22-ലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു.

