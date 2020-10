ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്വവര്‍ഗ വിവാഹം നിയമപരമായി അംഗീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റേയും ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാരിന്റേയും പ്രതികരണം തേടി. സ്വവര്‍ഗ ദമ്പതികൾ സമര്‍പ്പിച്ച രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഹര്‍ജികള്‍ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ജസ്റ്റിസ് രാജീവ് സഹായ് എന്‍ഡ്ല, ജസ്റ്റിസ് ആശാ മേനോന്‍ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ചാണ് ഇരുകൂട്ടര്‍ക്കും നോട്ടീസ് അയച്ചത്.

ഹര്‍ജികളില്‍ 2021 ജനുവരി 8ന് കോടതി വിശദമായി വാദം കേള്‍ക്കും. അതിനു മുന്‍പ് പ്രതികരണം അറിയിക്കാനാണ് കോടതിയുടെ നിര്‍ദ്ദേശം. വിവാഹത്തിന് നിയപരമായ അനുമതി ലഭിക്കാത്തത് ഭരണഘടനാ അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ദമ്പതികള്‍ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

അതേസമയം ഇതൊരു പ്രത്യേകതരം സാഹചര്യമാണെന്നും 5000 വര്‍ഷത്തെ സനാതന ധര്‍മത്തില്‍ ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തെ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലെന്നും കേന്ദ്രത്തിന്റെ അഭിഭാഷകരിലൊരാളായ രാജ്കുമാര്‍ യാദവ് വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിച്ചു. എന്നാല്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ പഴക്കമുള്ള ഇത്തരം തടസങ്ങളെ നീക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് കോടതി ഇക്കാര്യത്തില്‍ നിരീക്ഷിച്ചത്.

തടസങ്ങളെ നീക്കേണ്ടതുണ്ട്, നിയമം എല്ലാ ലിംഗക്കാർക്കും ഒരുപോലാണ്. രാജ്യത്തെ പൗരന്മാര്‍ക്കായി നിയമത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ ശ്രമിക്കുക. ഇത് രാജ്യത്തെ ഓരോ പൗരനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്- ജസ്റ്റിസ് ആശാ മേനോന്‍ നിരീക്ഷിച്ചു.

മാനസികാരോഗ്യവിദഗ്ധരും പങ്കിളികളുമായ കവിത അറോറയും-അങ്കിത ഖന്നയും, വൈഭവ് ജെയിനും പരാഗ് വിജയ് മെഹ്തയുമാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കവിത അറോറയും-അങ്കിത ഖന്നയും എട്ട് വര്‍ഷത്തോളമായി ഒന്നിച്ചാണ് താമസം. നിയമസാധുത ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ വിവാഹം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഇവര്‍ പരാതിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വൈഭവ് ജെയിനും പരാഗ് വിജയ് മെഹ്തയും യുഎസ്സില്‍ വെച്ച് വിവാഹം ചെയ്‌തെങ്കിലും ഫോറിന്‍ മാര്യേജ് ആക്ട് പ്രകാരം വിവാഹം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യന്‍ കോണ്‍സുലേറ്റ് അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നില്ല. തുടര്‍ന്നാണ് ഇവര്‍ ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

