ന്യൂഡല്‍ഹി: എയിംസിലെ നഴ്‌സുമാരുടെ സംഘടനയോട് അനിശ്ചിതകാല സമരം തുടരാനാവില്ലെന്ന് ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി. വിഷയത്തില്‍ തുടര്‍വാദം കേള്‍ക്കുന്ന ജനുവരി 18 വരെ സമരം പാടില്ലെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.

നഴ്‌സുമാരുടെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ നിയമസഹായം തേടി എയിംസ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കോടതി നിര്‍ദേശം

ജസ്റ്റിസ് നവീന്‍ ചൗളയുടെ ബെഞ്ചിന്റെതാണ് ഉത്തരവ്. നഴ്‌സുമാരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്ന് എയിംസ് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് കോടതി നിര്‍ദേശം.

Delhi HC restrained AIIMS Nurses Union from continuing with their indefinite strike till next of hearing which is 18th January.



Justice Navin Chawla directs the union to restrain from strike after AIIMS said the grievances of the union were being considered by the authorities.