ന്യൂഡല്‍ഹി: ജെഎന്‍യു വിദ്യാര്‍ഥി നജീബ് അഹമ്മദിന്റെ തിരോധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില്‍ അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ സിബിഐക്ക് ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി അനുമതി നല്‍കി.

നജീബിന്റെ മാതാവ് ഫാത്തിമ നഫീഫിന് ആവശ്യമെങ്കില്‍ വിചാരണ കോടതിയില്‍നിന്നും കേസ് സംബന്ധമായ റിപ്പോര്‍ട്ട് സ്വീകരിക്കാമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അവര്‍ക്ക് എന്തെങ്കിലും പരാതികളുണ്ടെങ്കില്‍ അതും വിചാരണ കോടതിയില്‍ ഉന്നയിക്കാമെന്ന് കോടതി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

2016 ഒക്ടോബര്‍ 15നാണ് ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്രു സര്‍വകലാശാല വിദ്യാര്‍ഥിയായ നജീബ് അഹമദിനെ സര്‍വകലാശാല ഹോസ്റ്റലില്‍നിന്ന് കാണാതാവുന്നത്. ഇതിന് തൊട്ടുമുമ്പത്തെ ദിവസം ചില എബിവിപി പ്രവര്‍ത്തകരുമായി നജീബ് കലഹത്തിലേര്‍പ്പെട്ടിരുന്നു.

അതേസമയം നജീബിന്റെ മാതാവ് ഫാത്തിമ സിബിഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് നിരാകരിച്ചു. തികച്ചും രാഷ്ട്രീയപരമായ കേസില്‍ സിബിഐ യജമാനന്മാരുടെ സമ്മര്‍ദത്തിന് വഴങ്ങി കേസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അവര്‍ ആരോപിച്ചു.

കേസില്‍ സിബിഐ വേണ്ടവിധത്തില്‍ അന്വേഷണം നടത്തിയില്ലെന്ന് ഫാത്തിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍ കോളിന്‍ ഗോണ്‍സാല്‍വസ് പ്രതികരിച്ചു. കേസില്‍ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സമിതിയെ നിയോഗിക്കണമെന്ന് പരാതിക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും കോടതി നിരാകരിക്കുകയായിരുന്നു.

