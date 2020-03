ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ 21 ദിവസത്തെ ലോക്ക് ഡൗണിനിടെ അവശ്യ സേവനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നവര്‍ക്ക് ഇ-പാസുകള്‍ നല്‍കാനൊരുങ്ങി ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍. 1031 എന്ന നമ്പരില്‍ ഫോണ്‍ വിളിച്ച് വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കിയാല്‍ ഇ പാസ് ലഭിക്കും. അവശ്യ സേവനങ്ങള്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് തടസമില്ലാതെ ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഇ പാസ് നല്‍കുന്നതെന്ന് ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍ അറിയിച്ചു.

അവശ്യ സേവന മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡില്ലാത്തവര്‍ക്കാണ് ഇ പാസ് നല്‍കുന്നത്. ജനങ്ങള്‍ക്ക് അവശ്യ സേവനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുക സര്‍ക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് കെജ്‌രിവാള്‍ പറഞ്ഞു. സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ തിരിചച്ചറിയയല്‍ കാര്‍ഡുള്ളവര്‍ക്ക് ലോക്ക് ഡൗണിനിടെ തലസ്ഥാന നഗരത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാം.

സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെയും മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡുള്ളവര്‍ക്കും രാജ്യതലസ്ഥാനത്തുകൂടി സഞ്ചരിക്കാമെന്ന് കെജ്‌രിവാള്‍ വ്യക്തമാക്കി. തൊട്ടടുത്ത കടയില്‍പോയി പച്ചക്കറിയോ പാലോ മരുന്നോ വാങ്ങുന്നതിന് യാതൊരു കാര്‍ഡിന്റെയും ആവശ്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു

Content Highlights: Delhi govt to provide e-passes to those catering essentials during lockdown: Kejriwal