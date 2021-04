ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയില്‍ ആവശ്യത്തിന് ഓക്‌സിജന്‍ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതിയില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി. ഡല്‍ഹിയില്‍ ഓക്‌സിജന്‍ ആവശ്യം കൂടുതലാണെന്നിരിക്കെ മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതിലും കൂടുതല്‍ ഓക്‌സിജന്‍ എന്തിന് നല്‍കിയെന്ന് കോടതി ആരാഞ്ഞു.

ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാരാണ് ഇക്കാര്യം കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തിയത്. ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാരിന്റെ ആരോപണത്തില്‍ ഹൈക്കോടതി കേന്ദ്രത്തോട് വിശദീകരണം തേടി.

കേന്ദ്രം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിയ ഓക്‌സിജന്റെ അളവ് ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ചോദിച്ചത്രയുമോ അതില്‍ കൂടുതലോ ഓക്‌സിജന്‍ കേന്ദ്രം നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞു, എന്നാല്‍ ഇത് ലഭിക്കാത്ത ഏക സംസ്ഥാനം ഡല്‍ഹിയാണെന്നാണ് ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ കോടതിയില്‍ അറിയിച്ചത്.

വിഷയത്തില്‍ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കൂടി വിശദീകരണം അറിഞ്ഞതിനു ശേഷമാവും കോടതി ഇടപെടല്‍.

