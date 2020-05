ന്യൂഡല്‍ഹി: മെയ് 17ന് ശേഷം ഡല്‍ഹിയില്‍ എന്തെല്ലാം ഇളവുകള്‍ വേണമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങളില്‍ നിന്ന് അഞ്ചുലക്ഷത്തിലധികം നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ലഭിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍. വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ട് നാലുമണിക്ക് ഡല്‍ഹി ലെഫ്.ഗവര്‍ണര്‍ അനില്‍ ബെയ്ജല്‍, സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി എന്നിവരുമായി നടത്തുന്ന മീറ്റിങ്ങില്‍ ഈ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്യുമെന്നും കെജ്‌രിവാള്‍ പറഞ്ഞു.

ഗവര്‍ണറുമായും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുമായും നടത്തുന്ന ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രധാന നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന് കൈമാറുമെന്നും കെജ്‌രിവാള്‍ പറഞ്ഞു. 'നിങ്ങള്‍ നല്‍കിയ നിര്‍ദേശങ്ങളെല്ലാം ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യും. ഡല്‍ഹിക്ക് എത്രത്തോളം ഇളവുകള്‍ നല്‍കാം എന്നതുസംബന്ധിച്ച നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് അയക്കും.'

വേനലവധി കഴിയുന്നതുവരെ സ്‌കൂളുകളും കോളേജുകളും അടച്ചിടണമെന്നാണ് കൂടുതല്‍ ആളുകളും നിര്‍ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കെജ്രിവാള്‍ പറഞ്ഞു. ഹോട്ടലുകള്‍ അടച്ചിടണം, എന്നിരുന്നാലും ഹോം ഡെലിവറിക്കായി റെസ്‌റ്റോറന്റുകള്‍ തുറന്നുപ്രവര്‍ത്തിക്കണം. ബാര്‍ബര്‍ഷോപ്പുകള്‍, സ്പാ, സലൂണുകള്‍, സിനിമ ഹാള്‍, സ്വിമ്മിങ് പൂള്‍ എന്നിവ അടച്ചിടണമെന്ന കാര്യത്തിലും എല്ലാവര്‍ക്കും ഒരേ അഭിപ്രായമാമെന്നും കെജ്രിവാള്‍ പറയുന്നു.

We had sought suggestion from people, we have received more than 5 lakh suggestions. Based on these suggestions, we will send a proposal to the Centre. Most have suggested that schools & educational institutes should stay closed till summer vacations: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/MVV9i4dbKY