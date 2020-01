ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി പിടിക്കാന്‍ അരയും തലയും മുറുക്കി ബിജെപി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി ഉള്‍പ്പെടെ 40 മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളെയാണ് പാര്‍ട്ടി ഡല്‍ഹിയില്‍ എത്തിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ പട്ടികയും ബിജെപി തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് പട്ടികയിലെ ഒന്നാമന്‍. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ ജെ.പി. നഡ്ഡ, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ സ്മൃതി ഇറാനി, നിതിന്‍ ഗഡ്കരി, രാജ്‌നാഥ് സിങ്, ഹര്‍ഷവര്‍ധന്‍, തുടങ്ങിയവരും പ്രചാരണയോഗങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും.

വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ബിജെപി മുഖ്യമന്ത്രിമാരും പ്രചാരണത്തിനായി രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യും. യു.പി. മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് തന്നെയാണ് ഇതില്‍ പ്രമുഖന്‍. മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാനും അര്‍ജുന്‍ മുണ്ടെയും അടക്കം വോട്ട് പിടിക്കാനായി കളത്തിലിറങ്ങും. ഫെബ്രുവരി എട്ടിനാണ് ഡല്‍ഹിയിലെ വോട്ടെടുപ്പ്. ഫെബ്രുവരി 11 ന് വോട്ടെണ്ണലും.

2015-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വെറും മൂന്ന് സീറ്റുകളില്‍ മാത്രമാണ് ബിജെപിക്ക് വിജയിക്കാനായത്. എന്നാല്‍ തുടര്‍ച്ചയായി രണ്ടാംതവണയും കേന്ദ്രത്തില്‍ അധികാരം നിലനിര്‍ത്തിയതോടെ രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ ഭരണവും പിടിച്ചെടുക്കുകയെന്നത് പാര്‍ട്ടിയുടെ അഭിമാനപ്രശ്‌നമാണ്.

