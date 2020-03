ന്യൂഡല്‍ഹി: മൗജ്പുരിലെ പ്രാഥമികാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിലെ ഡോക്ടര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആരോഗ്യകേന്ദ്രം സന്ദര്‍ശിച്ച രോഗികളോട് ക്വാറന്റൈനില്‍ കഴിയാന്‍ അധികൃതര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡോക്ടറുടെ ഭാര്യയ്ക്കും മകള്‍ക്കും രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

ബുധനാഴ്ചയാണ് ഡോക്ടര്‍ക്ക് കൊറോണബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതിനെതുടര്‍ന്ന് മാര്‍ച്ച് 12നും 18 നും ഇടയില്‍ ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിലെത്തിയ രോഗികളില്‍ ആര്‍ക്കെങ്കിലും രോഗ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെങ്കില്‍ അടിയന്തരമായി വിവരമറിയിക്കാനും സ്വയം സമ്പര്‍ക്കവിലക്കേര്‍പ്പെടുത്താനും അധികൃതര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു.

രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഡോക്ടര്‍ വിദേശയാത്ര നടത്തിയിരുന്നോ എന്നും രോഗമുള്ള ആരെങ്കിലുമായോ സമ്പര്‍ക്കമുണ്ടായോ എന്നും വ്യക്തമല്ല. ഇതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ബുധനാഴ്ച അഞ്ച് പേരില്‍ കൂടി വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഡല്‍ഹിയില്‍ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 37 ആയി.

സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കാവസ്ഥയിലുള്ളവര്‍ക്കായി ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപിച്ചതാണ് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങള്‍(മൊഹല്ല ക്ലിനിക്കുകള്‍). കൊറോണബാധ മൂലം ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങള്‍ അടച്ചിടേണ്ടി വന്നാല്‍ അത് സമൂഹത്തിലെ താഴേക്കിടയിലുള്ളവരെ സാരമായി ബാധിക്കും.

ഫെബ്രുവരിയിലുണ്ടായ അക്രമസംഭവങ്ങളില്‍ ഏറ്റവുമധികം ബാധിക്കപ്പെട്ട മേഖലയിലൊന്നാണ് മൗജ്ദാര്‍. സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് ജനങ്ങള്‍ മടങ്ങി വരുന്നതിനിടെയാണ് വൈറസ്ബാധയുടെ ഭീഷണി.

