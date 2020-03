ന്യൂഡല്‍ഹി : കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് ഡല്‍ഹിയില്‍ മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം സംസ്‌കരിക്കാന്‍ ശ്മശാന അധികൃതര്‍ വിസമ്മതിച്ചതായി കുടുംബാംഗങ്ങള്‍. ജനക്പുരി സ്വദേശിനിയായ ഇവരുടെ മൃതദേഹം സംസ്‌കരിക്കാനായി നിഗംബോധ് ഘട്ടില്‍ എത്തിച്ചപ്പോള്‍ സംസ്‌കരിക്കാനായി മറ്റെവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാന്‍ അധികൃതര്‍ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യം മാധ്യമങ്ങളില്‍ വാര്‍ത്തയായതോടെ രാം മനോഹര്‍ ലോഹ്യ ആശുപത്രിയിലെ വിദഗ്ധരുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ ഇവരുടെ മൃതദേഹം സംസ്‌കരിക്കാന്‍ ഘട്ട് അധികൃതര്‍ തയ്യാറായി.

ഇന്ത്യയില്‍ കൊറോണ ബാധിച്ച് രണ്ടുപേരാണ് മരിച്ചത്. ഇതില്‍ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് ജനക്പുരി സ്വദേശിനി. ഫെബ്രുവരി 23-ന് വിദേശത്ത് നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ മകനില്‍ നിന്നാണ് ഇവര്‍ക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിക്കുന്നത്. പ്രമേഹവും രക്തസമ്മര്‍ദവുമുള്ള ഇവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇവരെ ഐസിയുവില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. മാര്‍ച്ച് എട്ടിനാണ് പരിശോധനക്കായി ഇവരുടെ സാമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ദിനംപ്രതി ഇവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വഷളാവുകയും മാര്‍ച്ച് 13-ന് മരണം സംഭവിക്കുകയുമായിരുന്നു.

Content Highlights: Delhi crematorium refused to do last rites of 68 years old lady who died of corona