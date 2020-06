ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയില്‍ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വന്‍വര്‍ധന. ഇന്ന് 3,947 പേര്‍ക്കു കൂടി പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ഡല്‍ഹിയിലെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 66,602 ആയി.ഇതില്‍ 24,988 എണ്ണം സജീവ കേസുകളാണ്.

ഇന്ന് 68 പേരാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ മൂലം മരിച്ചത്. ഇതോടെ ആകെ ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 2,301 ആയി.

