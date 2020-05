ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയില്‍ വ്യാഴാഴ്ച 1024 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഒരു ദിവസത്തിനിടെ ഇതുവരെ റെക്കോര്‍ഡ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കേസുകളാണ് ഇത്. 13 പേരാണ് ഇന്ന് രോഗബാധയെ തുടര്‍ന്ന് മരണപ്പെട്ടത്.

ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 16,281 ആയി. 8470 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. 7495 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. രോഗബാധയെ തുടര്‍ന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 316.

Delhi records highest single day spike in #COVID19 positive cases with 1024 cases, taking the total number of cases to 16,281: Directorate General of Health Services, Delhi pic.twitter.com/xg4rxVphgK