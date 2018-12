ന്യൂഡല്‍ഹി: കല്‍ക്കരിപ്പാടം അഴിമതിക്കേസില്‍ മുന്‍ കല്‍ക്കരിവകുപ്പ് സെക്രട്ടറി എച്ച്.സി.ഗുപ്തയ്ക്ക് മൂന്ന് വര്‍ഷം തടവ്ശിക്ഷ. രണ്ടാം യുപിഎ കാലത്തെ അഴിമതിക്കേസിലാണ് പ്രത്യേക കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത്‌.

ഉന്നതോദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്ന കെഎസ്‌ക്രോഭ, കെസി സാംറിയ എന്നിവര്‍ക്കും മൂന്നു വര്‍ഷം വീതം തടവ്ശിക്ഷ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വികാഷ് മെറ്റല്‍സ് ആന്റ് പവര് ലിമിറ്റഡ് എംഡി വികാസ് പട്‌നി, കമ്പനി പ്രതിനിധി ആനന്ദ് മല്ലിക് എന്നിവര്‍ നാല് വര്‍ഷം തടവ് അനുഭവിക്കണം. കമ്പനിയോട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയടയ്ക്കാനും നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രതികള്‍ക്ക് മേല്‍ ചുമത്തിയ കുറ്റങ്ങള്‍ക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷയായ ഏഴ് വര്‍ഷം തടവും വന്‍ തുക പിഴയും ശിക്ഷ നല്‍കണമെന്നായിരുന്നു സിബിഐ വാദിച്ചത്‌.

പശ്ചിമബംഗാളിലെ മൊയിറ, മധുഝോര്‍ കല്‍ക്കരിപ്പാടങ്ങള്‍ വികാഷ് മെറ്റല്‍സ് ആന്റ് പവര്‍ ലിമിറ്റഡിന് അനുവദിച്ചതിലെ അഴിമതിയാണ് കേസിന് ആധാരം.

