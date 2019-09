ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്ത്രീകള്‍ക്ക് നേരേ നടുവിരല്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാണിക്കുന്നതും അതിക്രമമായി കണക്കാക്കാമെന്ന് ഡല്‍ഹി കോടതി. 2014-ല്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത കേസില്‍ വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഡല്‍ഹി മെട്രോപൊളിറ്റന്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് വസുന്ധര ആസാദ് ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്.

ഭര്‍തൃസഹോദരന്‍ തനിക്കുനേരെ നടുവിരല്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാണിക്കുകയും അശ്ലീല ആംഗ്യം കാണിക്കുകയും മര്‍ദിക്കുകയും ചെയ്‌തെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് യുവതി ഡല്‍ഹി പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്. 2014-ല്‍ ആയിരുന്നു സംഭവം.

സംഭവത്തില്‍ കേസെടുത്ത പോലീസ് പ്രതിക്കെതിരെ ഐ.പി.സി. 509,323 വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരം കേസെടുത്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ തനിക്കെതിരെയുള്ള യുവതിയുടെ ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും സ്വത്തുത്തര്‍ക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ കള്ളപരാതി നല്‍കിയതെന്നുമാണ് പ്രതിയുടെ വാദം.

