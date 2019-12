ന്യൂഡല്‍ഹി: ബിജെപിയില്‍നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട എംഎല്‍എ കുല്‍ദീപ് സിങ് സേംഗര്‍ പ്രതിയായ ഉന്നാവ് ബലാത്സംഗക്കേസ് ഡല്‍ഹിയിലെ കോടതി വിധി പറയാന്‍ മാറ്റി. ഡിസംബര്‍ 16 ന് കേസിന്റെ വിധി പ്രസ്താവിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ ജഡ്ജി ധര്‍മേഷ് ശര്‍മ വ്യക്തമാക്കിയതായി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു. കേസില്‍ സിബിഐയുടെ വാദം കേള്‍ക്കല്‍ തിങ്കളാഴ്ച പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരുന്നു. സാക്ഷി മൊഴികള്‍ അടച്ചിട്ട കോടതി മുറിയില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഡിസംബര്‍ രണ്ടിന് പൂര്‍ത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

2017 ല്‍ പരാതിക്കാരിയെ സേംഗര്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്നാണ് കേസ്. സംഭവം നടക്കുമ്പോള്‍ പരാതിക്കാരിക്ക് പ്രായപൂര്‍ത്തി ആയിരുന്നില്ല. കേസില്‍ സേംഗറിന്റെ കൂട്ടുപ്രതി ശശി സിങ്ങിനെതിരെയും കോടതി കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അതിനിടെ, ബലാത്സംഗക്കേസിലെ പരാതിക്കാരി സഞ്ചരിച്ച കാറില്‍ കഴിഞ്ഞ ജൂലായില്‍ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില്‍ ട്രക്ക് ഇടിക്കുകയും അവര്‍ക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പരാതിക്കാരിയുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളായ രണ്ട് സ്ത്രീകള്‍ അപകടത്തില്‍ മരിച്ചു. ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നില്‍ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നാണ് യുവതിയുടെ കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നത്.

