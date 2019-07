ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയില്‍ സ്ത്രീയും കുട്ടികളുമടങ്ങിയ കുടുംബത്തെ തോക്കിന്‍മുനയില്‍ നിര്‍ത്തി വന്‍ കവര്‍ച്ച. പുലർച്ചെ കാറില്‍ വീട്ടിലേക്കെത്തിയ കുടുംബത്തെ മുഖംമൂടി ധരിച്ചെത്തിയ മൂവര്‍ സംഘം തോക്കിന്‍ മുനയില്‍ നിര്‍ത്തി കൊള്ളയടിക്കുകയായിരുന്നു.

നോര്‍ത്ത് ഡല്‍ഹിയില്‍ ഞായറാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെയായിരുന്നു സംഭവം. വരുണ്‍ ബാല്‍ എന്ന യുവാവും കുടുംബവുമാണ് കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടത്. ഇതിന്റെ സി.സി.ടി.വി.ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

പുലര്‍ച്ചെ 3.30 ഓടെ ഭാര്യയുടെ വീട്ടില്‍ നിന്നും നോര്‍ത്ത് ഡല്‍ഹിയിലെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവമുണ്ടായതെന്ന് വരുണ്‍ ബാല്‍ പറഞ്ഞു. തിരികെയെത്തുമ്പോള്‍ വീടിന് പുറത്തായി മോട്ടോര്‍സൈക്കിളില്‍ മുഖം മൂടിയണിഞ്ഞ മൂന്ന് പേര്‍ നിന്നിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് വീടിന്റെ മുന്‍ ഗേറ്റുകള്‍ തുറന്ന് കിടന്നിരുന്നു. വീടിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കാര്‍ നിര്‍ത്തിയ ശേഷം പുറത്തേക്കിറങ്ങി. ഉടന്‍ തന്നെ വീടിന്റെ മുന്നിലെ പാർക്കിങ് ഏരിയയിലേക്ക് എത്തിയ അക്രമികള്‍ തനിക്ക് നേരെ തോക്ക് ചൂണ്ടി കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം കൈക്കലാക്കുകയായിരുന്നു.- വരുണ്‍ബാല്‍ പറയുന്നു.

കാറില്‍ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയ വരുണിന്‍റെ കൈചെയിനൂം പേഴ്‌സും തട്ടിയെടുത്തു. ഈ സമയത്ത് വരുണിന്റെ ഭാര്യയും മക്കളുംകാറിലുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കുഞ്ഞ് ഭാര്യയുടെ മടിയിലും ഒരുകുഞ്ഞ് പുറകിലത്തെ സീറ്റില്‍ ഉറങ്ങുകയുമായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് അക്രമികളിലൊരാള്‍ കാറിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുകയും ഭാര്യയേയും കുട്ടികളേയും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു. മൊബൈല്‍ ഫോണിനായി ഭാര്യയെ പരിശോധിച്ചെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല. എന്നാല്‍ ഭാര്യ തന്റെ കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന മൊബൈല്‍ഫോണ്‍ സീറ്റിനടിയിലേക്ക് ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നു.-വരുണ്‍ പറഞ്ഞു.

#WATCH Delhi: Family robbed at gunpoint by three masked miscreants at the parking of their residence in Model Town area around 3 am today. pic.twitter.com/KLFWbkMVpZ