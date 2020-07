ന്യൂഡല്‍ഹി: മദ്യപിച്ച് കാറോടിച്ച് വഴിയാത്രക്കാരിയെ ഇടിച്ചിട്ട കേസില്‍ ഡ്രൈവര്‍ അറസ്റ്റില്‍. മധ്യവയസ്‌കയായ സ്ത്രീക്ക് അപകടത്തില്‍ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

ഗാസിപുരിലെ ചില്ല മേഖലയിലാണ് അപകടം നടന്നത്. സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നു.

അമിതവേഗത്തില്‍ വന്ന കാര്‍ സ്ത്രീയെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തമാണ്. അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ആളുകള്‍ ഓടിക്കൂടുകയും വാഹനം തടയാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോള്‍ കാര്‍ നിര്‍ത്താതെ സ്ത്രീക്ക് മുകളിലൂടെ പാഞ്ഞുപോവുകയായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റ സ്ത്രീ റോഡില്‍ കിടക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണാം. വാഹനമോടിച്ച ഭാനു എന്നയാള്‍ മദ്യപിച്ച് അപകടകരമാം വിധത്തില്‍ അമിതവേഗത്തിലാണ് കാറോടിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

