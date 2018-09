ന്യൂഡല്‍ഹി: "വീടിന്റെ ടെറസിനു മുകളില്‍ തടവിലാക്കപ്പെട്ട നിലയില്‍ ഒരു സ്ത്രീ. എല്ലും തോലുമായ രൂപം. സംസാരിക്കാനോ നടക്കാനോ ആളുകളെ തിരിച്ചറിയാനോ പോലും സാധിക്കാത്ത അവര്‍ കിടന്നിരുന്നത് സ്വന്തം വിസര്‍ജ്യത്തിനു നടുവിലും. സ്വന്തം സഹോദരനായിരുന്നു അവരുടെ ആ അവസ്ഥയ്ക്കു കാരണക്കാരന്‍."

ഡല്‍ഹി വനിതാ കമ്മീഷന്‍ കഴിഞ്ഞദിവസം രോഹിണി സെക്ടറിലെ വീടുകളിലൊന്നിന്റെ മുകളില്‍നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ സ്ത്രീയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണിത്.

രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ഇവരെ പിന്നീട് ഇവരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സഹോദരന്റെ രോഹിണിയിലെ വീട്ടിലെ ടെറസില്‍നിന്നാണ് അമ്പതുകാരിയായ ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. വളരെ ദയനീയമായ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു സ്ത്രീ കഴിഞ്ഞിരുന്നതെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ സ്വാതി മലിവാള്‍ ട്വിറ്ററില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

നാലുദിവസം കൂടുമ്പോള്‍ ഒരു കഷണം ബ്രഡ് മാത്രമായിരുന്നു കഴിക്കാന്‍ തന്നിരുന്നതെന്നും ആരെയും കാണാന്‍ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും സ്ത്രീ വനിതാ കമ്മീഷനോടു പറഞ്ഞതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. സ്ത്രീയുടെ സഹോദരന് എതിരെ രോഹിണി സെക്ടര്‍ ഏഴ് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അറിയിച്ചു.

സ്വന്തം സഹോദരനാണ് രണ്ടുവര്‍ഷമായി അവരെ തടവിലാക്കിയിരുന്നത്‌. സ്വന്തം വിസര്‍ജ്യത്തിലായിരുന്നു അവര്‍ കിടന്നിരുന്നത്. സംസാരിക്കാനോ നടക്കാനോ ആളുകളെ തിരിച്ചറിയാന്‍ പോലുമോ അവര്‍ക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. വെറും അമ്പതു വയസ്സേ അവര്‍ക്കുള്ളൂ. എന്നാല്‍ തൊണ്ണൂറുവയസ്സ് ഇപ്പോള്‍ തോന്നിക്കുന്നുവെന്നും സ്വാതി ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

50 year old woman tortured, starved & held captive by own brother for 2 years. When we rescued her from terrace, she was lying in her excreta. She is unable to talk, walk & even recognise people. FIR filed against the brother but he is yet to be arrested. Crime against humanity! https://t.co/0puY0poYp9