ന്യുഡൽഹി:പടർന്നുപിടിക്കുന്ന കൊവിഡ് വ്യാപനം തടയാൻ ഓപ്പറേഷൻ 'ഷീൽഡ്' പദ്ധതിയുമായി ഡൽഹി സർക്കാർ. കൂടുതൽ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച മേഖലയായി കണ്ടെത്തിയ ഡൽഹിയിലെ 21 പ്രദേശങ്ങൾ പൂർണമായും അടയ്‍ക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ വ്യക്തമാക്കി.

ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആരെയും പുറത്തേക്ക് വിടാതെ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഷീൽഡിലൂടെ ഏർപ്പെടുത്തുക. നിസാമുദ്ദീൻ, മാൾവിയ നഗർ, ബെംഗളി മാർക്കറ്റ്, സങ്കം വിഹാർ, മയൂർ വിഹാർ, ദ്വാരക, ദിൽഷാദ് ഗാർഡൻ, ദിൻപൂർ വില്ലേജ്, കല്ല്യാൺപുരി, പാണ്ടവ് നഗർ, വെസ്റ്റ് വിനോദ് നഗർ, സീമാപുരി തുടങ്ങിയ 21 പ്രദേശങ്ങളിലാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത്.

I appeal to all living in the containment areas to cooperate with the Delhi govt's Operation SHIELD. These are strict measures but are necessary to protect you and others from COVID-19. https://t.co/3N2UauewWe