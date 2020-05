ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ സംസ്‌കരിക്കാന്‍ ഇടമില്ലാതെ ഡല്‍ഹിയിലെ ശ്മശാനങ്ങള്‍. മരണസംഖ്യ കൂടുകയും ശ്മശാനങ്ങളില്‍ സൗകര്യമില്ലാതാവുകയും ചെയ്തതോടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മടക്കി അയക്കുന്നതു പതിവായി. ആശങ്കകള്‍ക്കിടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ തടി ഉപയോഗിച്ച് ദഹിപ്പിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കി. ദൃശ്യങ്ങള്‍ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിന്.

ഡല്‍ഹിയിലെ ഏറ്റവുംവലിയ ശ്മശാനമാണ് നിഗംബോധ്ഘട്ട്. സാധാരണ 50ല്‍ അധികം മൃതദേഹങ്ങള്‍ ഇവിടെ ഒരേസമയം ദഹിപ്പിക്കാം. കോവിഡ് പടര്‍ന്നതോടെ ശ്മശാനനടത്തിപ്പ് താളംതെറ്റി. 2സിഎന്‍ജി ഫര്‍ണസുകളിലായിരുന്നു പ്രോട്ടോകോള്‍പ്രകാരം കോവിഡ് മൃതദേഹങ്ങള്‍ ദഹിപ്പിച്ചിരുന്നത്. 3ഫര്‍ണസുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമാണ്. മരണസംഖ്യ പെരുകിയത് മൃതദേഹങ്ങളുടെ കൂട്ടവരവിന് വഴിവെച്ചു. തിരക്കായതോടെ സംസ്‌കാരത്തിനായി മണിക്കൂറുകള്‍ കാത്തുനില്‍ക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് പരേതരുടെ ബന്ധുക്കള്‍ക്ക്.

ശ്മശാനം അടയ്ക്കുമ്പോള്‍ ദഹിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയാത്തവ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മടക്കികൊണ്ടുപോകും. 5 ദിവസംവരെ പഴക്കമുളള മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ സംസ്‌കരിക്കുന്നത്. സുരക്ഷാമുന്‍കരുതല്‍ പാലിക്കണമെന്ന ചട്ടമൊന്നും ഇവിടെ പാലിക്കപ്പെടാറില്ല.

തിരക്കായതോടെ തടി ഉപയോഗിച്ച് ദഹിപ്പിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കി. വൈറസ് വായുവിലൂടെ പടരുമെന്ന ആശങ്ക നിലനില്‍ക്കെയാണ് തീരുമാനം. മറ്റു മൂന്ന് പൊതുശ്മശാനങ്ങളിലും അവസ്ഥ സമാനമാണ്.

