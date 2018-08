ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയിലെ ആം ആദ്മി സര്‍ക്കാര്‍ എം.എല്‍.എമാരുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട് 150 ശതമാനം വര്‍ധിപ്പിച്ചു. ഇതോടെ നിലവില്‍ വര്‍ഷം നാല് കോടിയായിരുന്ന പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട് പത്ത് കോടിയായി ഉയരും.

ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച കൂടിയ ക്യാബിനറ്റ് യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. ഇത് നടപ്പാക്കുന്നതോടെ ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നുള്ള ഏഴ് എം.പി.മാര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന്റെ ഇരട്ടിയോളം തുക എം.എല്‍.എമാര്‍ക്ക് പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട് ഇനത്തില്‍ ലഭ്യമാകും.

നിലവില്‍ ലഭ്യമാകുന്ന തുക പോലും നല്ല രീതിയില്‍ വിനിയോഗിക്കാത്ത എം.എല്‍.എമാര്‍ക്ക് ഇത്രയും ഉയര്‍ന്ന ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിനെതിരേ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കള്‍ രംഗത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്.

എന്നാല്‍ എം.എല്‍.എമാര്‍ ജനങ്ങളോട് ഏറ്റവും അടുത്തു നില്‍ക്കുന്നവരാണെന്നും സാധാരണക്കാര്‍ വളരെ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കു പോലും ജനപ്രതിനിധികളെ സമീപിക്കുമെന്നും കെജ്രിവാള്‍ പറഞ്ഞു. ആവശ്യത്തിന് ഫണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം മാത്രമേ അവരെ സഹായിക്കാനാവുകയുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

