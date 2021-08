ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയില്‍ എം.എല്‍.എ.മാരുമാരുടെ ശമ്പളം വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം. നിലവില്‍ 12,000 രൂപയായിരുന്ന ശമ്പളം 30,000 ആയി ഉയരും. മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിന്റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.

നിലവില്‍ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 54,000 രൂപയാണ് എം.എല്‍.എ.മാര്‍ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത്. ഇതിന് പുറമേ രണ്ട് പേഴ്സണല്‍ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങള്‍ക്ക് ശമ്പളം നല്‍കാനായി 30,000 രൂപയും അധികമായി അനുവദിച്ചിരുന്നു.

പുതിയ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് 30,000 രൂപ ശമ്പളവും അലവന്‍സ് ഇനത്തില്‍ 60,000 രൂപയും ലഭിക്കും (മൊത്തം 90,000). 2015ല്‍ ഡല്‍ഹി നിയമസഭ ഒരു ബില്‍ പാസ്സാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും മുന്‍കൂര്‍ അനുമതി നേടാത്തതിനാല്‍ അസാധുവായി.

ഈ വര്‍ഷം ആദ്യം എം.എല്‍.എ.മാരുടെ ശമ്പളം വര്‍ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കം കേന്ദ്രം തടഞ്ഞിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വര്‍ഷമായി ഡല്‍ഹിയില്‍ എം.എല്‍.എ.മാരുടെ ശമ്പളം വര്‍ധിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. നിലവില്‍ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കുറവ് ശമ്പളം കൈപ്പറ്റുന്ന എം.എല്‍.എ.മാര്‍ ഡല്‍ഹിയിലാണ്.

Content Highlights: Delhi cabinet gives nod to increase salary of MLAs