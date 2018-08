ന്യൂഡല്‍ഹി: നടുറോഡില്‍ വ്യവസായിയെ അക്രമികള്‍ തോക്ക് ചൂണ്ടി 70 ലക്ഷം രൂപ കവര്‍ന്നു. ഡല്‍ഹി നരയ്‌നയിലെ റോഡിലാണ് സംഭവം. പണം കവരുന്നതിന്റെ വീഡിയോ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. കാശിഷ്‌ ബന്‍സാല്‍ എന്ന വ്യവസായിക്കാണ് പണം നഷ്ടപ്പെട്ടത്.

ഗുരുഗ്രാമിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന വ്യവസായിയുടെ വാഹനത്തെ മോട്ടോര്‍ ബൈക്കിലെത്തിയ മൂന്ന് അക്രമികള്‍ തടയുകയായിരുന്നു. ഇവരില്‍ ഒരാള്‍ തോക്ക് ചൂണ്ടുകയും മറ്റുള്ളവര്‍ ചേര്‍ന്ന് പണം കവരുകയുമായിരുന്നു. മറ്റ് യാത്രക്കാര്‍ നോക്കി നില്‍ക്കെയായിരുന്നു കവര്‍ച്ച. വ്യവസായി എതിര്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അക്രമികള്‍ ഇയാളെ കീഴടക്കുകയായിരുന്നു.

വ്യവസായിയെ നേരിട്ട് പരിചയമുള്ള ആളുകളാണ് സംഭവത്തിന് പുറകിലെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പോലീസ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Armed gunmen looted Rs 70 lakh from a businessman on a busy flyover in west Delhi. A passerby captured the robbery live on his mobile phone. Watch.

