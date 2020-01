ന്യൂഡല്‍ഹി: ആറുമണിക്കൂറോളം ഊഴംകാത്തുനിന്ന് ഒടുവില്‍ ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്‍ നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിച്ചു. വൈകിട്ട 6. 30ഓടെയാണ് കെജ്രിവാള്‍ പത്രിക സമര്‍പ്പിച്ചത്. ഡല്‍ഹി തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള അവസാന ദിവസമായ ചൊവ്വാഴ്ച പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ആസാധാരണമായ വിധത്തില്‍ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടതോടെയാണ് പത്രിക നല്‍കാന്‍ കെജ്രിവാളിന് മണിക്കൂറുകള്‍ കാത്തുനില്‍ക്കേണ്ടിവന്നത്.

അവസാന ദിവസമായ ചൊവ്വാഴ്ച 100 പേരാണ് പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കാനായി ഡല്‍ഹി ജാമ്നഗര്‍ ഹൗസില്‍ എത്തിയത്. പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കാനെത്തിയവരുടെ ക്യൂ നീണ്ടതോടെ അധികൃതര്‍ ടോക്കണ്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തി. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്നു മണിയോടെ ഓഫീസിലെത്തിയ എല്ലാവര്‍ക്കും നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ അവസരമുണ്ടാകുമെന്ന് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.

ഉച്ചയോടെ കെജ്രിവാളിനു മുന്നില്‍ 50ഓളം പേരാണ് ക്യൂവില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അസാധാരണമായ വിധത്തില്‍ ക്യൂ രൂപപ്പെട്ടതിനു പിന്നില്‍ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന്‌ എഎപി ആരോപിച്ചിരുന്നു. നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കാനെന്ന പേരില്‍ ക്യൂവില്‍ ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്ന മിക്കവരുടെയും കൈയ്യില്‍ പത്രികയോ മറ്റു രേഖകളോ ഇല്ലെന്നും കെജ്രിവാളിനെ തടയുക മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും എഎപി നേതാവ് സൗരഭ് ഭരദ്വാജ് പറഞ്ഞു.

പത്രികാസമര്‍പ്പണത്തിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന തിക്കുംതിരക്കും സംബന്ധിച്ച് കെജ്രിവാള്‍ ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 'നോമിനേഷന്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനായി കാത്തുനില്‍ക്കുകയാണ്. എന്റെ ടോക്കണ്‍ നമ്പര്‍ 45 ആണ്. നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് നിരവധി പേരാണ് ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ നിരവധി പേര്‍ മുന്നോട്ടുവരുന്നതില്‍ വലിയ സന്തോഷം', കെജ്രിവാള്‍ ട്വീറ്റില്‍ പറഞ്ഞു.

തിങ്കളാഴ്ചയായിരുന്നു കെജ്രിവാള്‍ നാമിര്‍ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നത്. വമ്പിച്ച ജനപങ്കാളിത്തം മൂലം പത്രികാസമര്‍പ്പണത്തിനു മുന്നോടിയായി നടത്തിയ റോഡ് ഷോ നീണ്ടുപോയതോടെ പത്രികാ സമര്‍പ്പണം ചൊവ്വാഴ്ചത്തേയ്ക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

