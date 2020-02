ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി കലാപം സംബന്ധിച്ച വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങളില്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ പേരില്‍ എഫ്.ഐ.ആര്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണമെന്നും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അന്വേഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹര്‍ജിയില്‍ ഹൈക്കോടതി ഡല്‍ഹി പോലീസിനും കേന്ദ്ര -സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്കും നോട്ടീസ് അയച്ചു. ഡല്‍ഹി പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍, കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍, ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ എന്നിവര്‍ക്കാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.എന്‍ പട്ടേല്‍, ജസ്റ്റിസ് ഹരി ശങ്കര്‍ എന്നിവരുടെ ബഞ്ച് നോട്ടീസ് അയച്ചത്.

സോണിയ ഗാന്ധി, രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, മനീഷ് സിസോദിയ, വാരിഷ് പത്താന്‍, അസദുദ്ദീന്‍ ഒവൈസി തുടങ്ങിയവര്‍ക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഹര്‍ജി. ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ച ഹൈക്കോടതി പോലീസിനും കേന്ദ്ര -സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്കും നോട്ടീസ് അയച്ചു. ലോയേഴ്‌സ് വോയ്‌സ് എന്ന സംഘടന നലല്‍കിയിരിക്കുന്ന ഹര്‍ജിയില്‍ ഇവര്‍ക്കെതിരെ അന്വേണത്തിന് കോടതി നിര്‍ദേശം നല്‍കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

സിഎഎ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചവരെക്കുറിച്ച അന്വേഷിക്കണമെന്ന ഹര്‍ജിയിലും ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. വടക്കുകിഴക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ അരങ്ങേറിയ അക്രമത്തിന് പിന്നിലുള്ളവരെ കണ്ടെത്തണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അജയ് ഗൗതം എന്നയാളാണ് ഹര്‍ജി നല്‍കിയത്.

Content Highlights: Delhi HC issues notice to police, Centre on role of Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, Owaisi in Delhi violence