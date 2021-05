ന്യൂഡല്‍ഹി: സമുദ്രനിരപ്പില്‍നിന്ന് 5,091 മീറ്റര്‍ ഉയരത്തില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഷിന്‍കുന്‍ ലാ പാസില്‍ 4.25 കിലോമീറ്റര്‍ നീളത്തില്‍ തുരങ്കം നിര്‍മിക്കാന്‍ ബോര്‍ഡര്‍ റോഡ്സ് ഓര്‍ഗനൈസേഷനോട് (ബി.ആര്‍.ഒ.) ആവശ്യപ്പെടാന്‍ കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചു. ഡാര്‍ച്ച-പദൂണ്‍-നിമ്മു വഴി മണാലിയില്‍ നിന്ന് ലേയിലേക്ക് എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും ഗതാഗതം സാധ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നിര്‍മിക്കുന്ന തുരങ്കം 2024ല്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

നാഷണല്‍ ഹൈവേസ് ആന്‍ഡ് ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്‍ ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ് (എന്‍.എച്ച്.ഐ.ഡി.സി.എല്‍.) മുന്നോട്ടുവെച്ച നിര്‍ദേശം ഒഴിവാക്കി പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്ങും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബിആര്‍ഒയുടെ നിര്‍ദേശത്തെ അനുകൂലിച്ചതായി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു.

ബി.ആര്‍.ഒയും എന്‍.എച്ച്.ഐ.ഡി.സി.എല്ലും 2021 മാര്‍ച്ചില്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രിക്ക് മുമ്പ് പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചുവെന്ന് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞു. രണ്ട് നിര്‍ദേശങ്ങളും പഠിച്ച ശേഷം ഹ്രസ്വ തുരങ്കത്തിന് അനുകൂലമായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം തീരുമാനമെടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ലളിതമായ രൂപകല്‍പ്പനയും അടിസ്ഥാന ഉപകരണങ്ങള്‍ മാത്രം ആവശ്യമുള്ളതിനാലും ബി.ആര്‍.ഒ. മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള തുരങ്കത്തിന് നിര്‍മാണ ചെലവ് 1,000 കോടി രൂപയായിരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. 4.25 കിലോമീറ്റര്‍ തുരങ്കത്തിന് കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതിയും പ്രവര്‍ത്തന ചെലവും മതിയെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

