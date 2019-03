ദെഹ്റാദൂൺ: വീരമൃത്യുവരിച്ച ജവാന്‍മാരുടെ അമ്മമാരെയും ഭാര്യമാരെയും ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ അമ്മമാരുടെ കാല്‍ തൊട്ട് വന്ദിച്ച് പ്രതിരോധ മന്ത്രി നിര്‍മ്മല സീതാരാമന്‍. പ്രതിരോധ മന്ത്രി അമ്മമാരുടെ കാൽ തൊടുന്ന വീഡിയോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്.

തിങ്കളാഴ്ച ദെഹ്റാദൂണിലെ ഹത്തിബര്‍ക്കലയില്‍ വീരമൃത്യുവരിച്ച ജവാന്‍മാരുടെ ഭാര്യമാരെയും അമ്മമാരെയും ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഷാള്‍ പുതച്ചു കൊണ്ടും ബൊക്ക നല്‍കിക്കൊണ്ടുമായിരുന്നു പ്രതിരോധ മന്ത്രി നിര്‍മ്മല സീതാരാമന്‍ ഇവരെ ആദരിച്ചത്.

ഓരോ അമ്മമാരെയും ആദരിക്കാനായി സ്‌റ്റേജിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോള്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രി അവരുടെ കാല്‍ തൊട്ടു വന്ദിക്കുന്നത് വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

ചടങ്ങിനിടെ വണ്‍ റാങ്ക് വണ്‍പെന്‍ഷന്‍ വിഷയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷത്തെ നിര്‍മ്മല സീതാരാമന്‍ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചു.യുപിഎ ഭരണകാലത്ത് 500 കോടിരൂപയാണ് നീക്കിവെച്ചതെങ്കില്‍ മോദി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് 35000 കോടി രൂപ മുന്‍ പട്ടാളക്കാര്‍ക്കായി നീക്കിവെച്ചെന്ന് നിര്‍മ്മലസീതാരമന്‍ അവകാശപ്പെട്ടു.

"കഴിഞ്ഞ 60 വര്‍ഷമായി യുദ്ധ സ്മാരകം നടപ്പാവാതെ കിടക്കുകയായിരുന്നു. നാല് പ്രധാന യുദ്ധങ്ങള്‍ ഇതിനിടെ ഉണ്ടായി. യുദ്ധത്തില്‍ വീരമൃത്യുവരിച്ചവര്‍ക്ക് ഒരു ചെറു സ്മാരകം പോലും ദേശീയതലത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ഫെബ്രുവരിയില്‍ യുദ്ധസ്മാരകം നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാര്‍ക്കായി സമര്‍പ്പിച്ചു", നിര്‍മ്മല സീതാരാമന്‍ പറഞ്ഞു.

