പാസം നര്‍സിംലൂ.

Photo Courtesy: www.deccanchronicle.com

നിസാമാബാദ്: തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തോറ്റതിനു പിന്നാലെ പ്രചാരണവേളയില്‍ സമ്മാനിച്ച പണവും സാരികളും തിരികെ നല്‍കാന്‍ സമ്മതിദായകരോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്ഥാനാര്‍ഥി. തെലങ്കാനയിലെ നിസാമാബാദിലാണ് സംഭവം. പാസം നര്‍സിംലൂ എന്ന സ്ഥാനാര്‍ഥിയാണ് ജനങ്ങളോട് സമ്മാനങ്ങള്‍ തിരികെ നല്‍കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് ഡെക്കാന്‍ ക്രോണിക്കിള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇന്ദല്‍വായി ഗ്രാമത്തിലെ സഹകരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് ഇദ്ദേഹം മത്സരിച്ചത്.

പണം തിരിച്ചു നല്‍കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാന്‍ പദയാത്ര

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തെത്തിയതിനു പിന്നാലെ പാസം നര്‍സിംലൂ, പദയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുകയും വീടുകളിലെത്തി മുമ്പ് സ്വീകരിച്ച പണവും സമ്മാനങ്ങളും തിരികെ നല്‍കാനും ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ചില ആളുകള്‍, സ്വീകരിച്ച പണത്തില്‍ കുറച്ച് തിരികെ നല്‍കി. എന്നാല്‍ മറ്റു ചിലരാകട്ടെ, ഇതിന് തയ്യാറായില്ല. ഇന്ദല്‍വായി,ധര്‍പള്ളി,ദിച്ച്പള്ളി എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെയാണ് പണവും സമ്മാനവും തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ടുന്ന പദയാത്ര നരസിംലു നടത്തിയത്.

ആകെ കിട്ടിയത് ഏഴ് വോട്ട്

ഇന്ദല്‍വായി പ്രൈമറി അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍ കോ-ഓപറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ മുന്‍ ചെയര്‍മാനായിരുന്നു നര്‍സിംലൂ. ഇന്ദല്‍വായി മണ്ഡലത്തില്‍നിന്നാണ് നരസിംലു ജനവിധി നേടിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍, 98പേരാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതില്‍ 79 വോട്ട് വിജയിക്ക് ലഭിച്ചു. വെറും ഏഴ് വോട്ടാണ് നര്‍സിംലുവിന് ലഭിച്ചത്. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ഓരോ സാരി നല്‍കിയതു കൂടാതെ, ഓരോ വോട്ടിനും മൂവായിരം രൂപയും പ്രചാരണവേളയില്‍ നര്‍സിംലു നല്‍കിയിരുന്നു. കൂടാതെ പുരുഷന്മാര്‍ക്കും സത്രീകള്‍ക്കും മദ്യവും ലഘുപാനീയങ്ങളും നല്‍കി.

വോട്ടര്‍മാരുടെ വിധിയെ അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്ന് നര്‍സിംലു പ്രതികരിച്ചു. 'പ്രൈമറി അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ചെയര്‍മാനായി 1981 മുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരികയാണ് . എന്നാല്‍ ഇത്തവണ വോട്ടര്‍മാര്‍ എന്ന പരാജയപ്പെടുത്തി. ആളുകള്‍ക്കറിയാം എന്റെ പരാജയത്തിന്റെ കാരണം'- നര്‍സിംലു കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. തനിക്ക് ഇപ്പോള്‍ ഒരു പാര്‍ട്ടിയുമായും ബന്ധമില്ലെന്നും താന്‍ ടി.ആര്‍.എസിന്റെ സ്ഥാപക അംഗങ്ങളില്‍ ഒരാളാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

content highlights: defeated candidate demands return of money and saree's from voters in nizamabad