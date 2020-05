ന്യൂഡൽഹി: കറാച്ചിയിൽ പാകിസ്താൻ ഇന്റർനാഷ്ണൽ എയർലൈൻസ് വിമാനം തകർന്നുവീണ സംഭവത്തിൽ ദു:ഖം രേഖപ്പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് മോദി അനുശോചനം അറിയിച്ചത്.

'പാകിസ്താനിലെ വിമാന അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായതിൽ അഗാധമായ ദു:ഖമുണ്ട്'. മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബത്തോട് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പരിക്കേറ്റവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്നും മോദി ട്വിറ്ററിലൂടെ പറഞ്ഞു.

വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കാണ് പാകിസ്താൻ ഇന്റർനാഷ്ണൽ എയർലൈൻസിന്റെ എയർബസ് എ320 യാത്രാവിമാനം കറാച്ചി വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപത്തെ ഒരു കോളനിയിൽ തകർന്ന് വീണത്. നൂറോളം യാത്രക്കാർ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. കോളനിയിലെ നിരവധി വീടുകളും അപകടത്തിൽ തകർന്നു. നിരവധി പേർ മരണപ്പെട്ടെന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ. പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

Deeply saddened by the loss of life due to a plane crash in Pakistan. Our condolences to the families of the deceased, and wishing speedy recovery to those injured.