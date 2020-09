മുംബൈ :സുശാന്ത് സിങ് രജ്പുതിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മയക്കുമരുന്ന് കേസില്‍ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി സെപ്റ്റംബര്‍ 26-ന് ദീപിക പദുകോണ്‍ ഹാജരാകും. നാര്‍കോട്ടിക് കണ്‍ട്രോള്‍ ബ്യൂറോയുടെ സമന്‍സ് കിട്ടിയതായി ദീപിക പദുകോണ്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചതായി എന്‍.സി.ബി. അറിയിച്ചു.

സെപ്റ്റംബര്‍ 25ന് ഹാജരാകാനായിരുന്നു എന്‍സിബി ദീപികയ്ക്ക് സമന്‍സ് നല്‍കിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ നാളെ ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്യില്ല. ദീപികയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് 26ലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ദീപികയുടെ അഭ്യര്‍ഥന പ്രകാരമാണ് നടപടി.

ദീപികയ്‌ക്കൊപ്പം ഭര്‍ത്താവ് രണ്‍വീര്‍ സിങ്ങും കരിഷ്മയും ലീഗല്‍ ടീമിലെ മൂന്നുപേരും മുംബൈയില്‍ എത്തും. മുംബൈയിലേക്കുളള യാത്രക്കായി ഗോവയിലെ വിമാനത്താവളത്തില്‍ ദീപികയും രണ്‍വീര്‍ സിങും എത്തിച്ചേര്‍ന്നതിന്റെ വീഡിയോ വാര്‍ത്താഏജന്‍സിയായ എ.എന്‍.ഐ.യെ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.

രാകുല്‍ പ്രീതും കരിഷ്മ പ്രകാശും നാളെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഹാജരാകും.

#WATCH Deepika Padukone along with Ranveer Singh arrives at Goa Airport, Panaji



According to NCB, Padukone has submitted to join the investigation on 26th September, in connection with a drug case related to Sushant Singh Rajput death pic.twitter.com/wN8bOcYn6s