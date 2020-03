ന്യൂഡല്‍ഹി: പാര്‍ലമെന്റിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവെക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തിങ്കളാഴ്ച തീരുമാനമെടുത്തേക്കും. കൊറോണ വ്യാപനം ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കാന്‍ രാജ്യത്തെ ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചിടുമ്പോള്‍ പാര്‍ലമെന്റിന്റെ ഇരു സഭകളും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങള്‍ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇക്കാര്യം ആലോചിക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് കൊറോണബാധിതരുടെ എണ്ണം ഉയരുന്ന കാര്യവും പ്രതിപക്ഷം ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്.

പാര്‍ലമെന്റിന്റെ ബജറ്റ് സമ്മേളനം ഏപ്രില്‍ മൂന്നിനാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. മാര്‍ച്ച് 31 ന് ശേഷം ആരംഭിക്കുന്ന അടുത്ത സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തേക്കുള്ള ധനബില്ല് പാസാക്കുന്നതിനായി തിങ്കളാഴ്ച രണ്ട് മണിക്ക് പാര്‍ലമെന്റ് യോഗം ചേരും. നിലവില്‍ പാര്‍ലമെന്റ് നടപടികള്‍ സാധാരണപോലെ തുടരാനാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനം.എന്നാല്‍ എംപിമാരില്‍ പലരും വിട്ടുനില്‍ക്കുന്നത് പാര്‍ലമെന്റ് നടപടികള്‍ നിര്‍ത്തി വെക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ മേല്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം വര്‍ധിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ഔദ്യോഗികവൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

പാര്‍ലമെന്റ് നടപടികള്‍ നിര്‍ത്തിവെയ്ക്കണമെന്ന് നിരന്തരമാവശ്യപ്പെടുന്ന രാജ്യസഭാംഗം ഡെറക് ഒ ബ്രയന്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെയും ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജനതാ കര്‍ഫ്യു വരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും അറുപത്തഞ്ച് വയസിലധികം പ്രായമുള്ള ജനങ്ങളോട് വീടുകളില്‍ തന്നെ കഴിയാനാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും രാജ്യസഭയിലേയും ലോകസഭയിലേയും അംഗങ്ങളില്‍ അറുപത്തഞ്ച് വയസിലേറെ പ്രായമുള്ളവരുണ്ടെന്ന് സര്‍ക്കാരെന്തു കൊണ്ട് ആലോചിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഡെറക് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Govt advisory asks people 65+ to stay home. Sunday curfew announced. And yet!



Why is #Parliament running? Why this confused messaging ?



About 44% MPs in RS and 22% MPs in LS are 65 and above. Ignore advisory ?



And you yourself mostly missing from Parliament floor #COVID