ഹൈദരാബാദ്: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി വിഷയത്തില്‍ സംവാദത്തിന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായെ വെല്ലുവിളിച്ച് എ.ഐ.എം.ഐ.എം. നേതാവ് അസദുദ്ദീന്‍ ഒവൈസി.

പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചര്‍ച്ച നടത്താന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് മമതാ ബാനര്‍ജി, സമാജ്‌വാദി പാര്‍ട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ് തുടങ്ങിയവരെ അമിത് ഷാ വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പ്രതികരണവുമായി ഒവൈസി എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

എന്തിന് അവരോട് ചര്‍ച്ച നടത്തണം? എന്നോട് ചര്‍ച്ച നടത്തൂ- തെലങ്കാനയിലെ കരിംനഗറില്‍ റാലിയില്‍ പങ്കെടുക്കവേ ഒവൈസി ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിങ്ങള്‍ എന്നോടാണ് ചര്‍ച്ച നടത്തേണ്ടത്. ഞാന്‍ ഇവിടുണ്ട്. ചര്‍ച്ച നടത്തേണ്ടത് താടിക്കാരനുമായാണ്- ഒവൈസി പറഞ്ഞു. സി.എ.എ., എന്‍.പി.ആര്‍., എന്‍.ആര്‍.സി. എന്നിവയില്‍ ബി.ജെ.പിയുമായി ചര്‍ച്ച നടത്താന്‍ തനിക്ക് സാധിക്കുമെന്നും ഒവൈസി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

content highlights: debate with a beared man says asaduddin owaisi to amit shah