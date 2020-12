ജയ്പുർ: രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയിലെ ജെ.കെ ലോൻ ആശുപത്രിയിലെ ശിശുമരണം 12 ആയി ഉയർന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതലാണ് കൂട്ടശിശുമരണം ആശുപത്രിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു.

മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി ശിവാങ്കി സ്വർണാകറിന്റെ നേതൃത്തിലുള്ള നാലംഗ സമിതിയാണ് സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുക. മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സമിതി സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും. മരണകാരണം കണ്ടെത്താൻ രാജസ്ഥാൻ ആരോഗ്യമന്ത്രിയും അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

മൂന്ന് കുട്ടികൾ ആശുപത്രിയിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ മരിച്ചിരുന്നുവെന്നും മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ മരണകാരണം ജനിതക പ്രശ്നങ്ങളാണെന്നും മൂന്ന് കുട്ടികൾ അണുബാധതയും ശ്വാസകോശ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്നുമാണ് മരിച്ചതെന്നാണ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പിന് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്.

സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ജില്ലാ കളക്ടറും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതരും ഡിവിഷണൽ കമ്മീഷണറും ആശുപത്രി സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ ആറ് ഡോക്ടർമാരേയും പത്ത് നേഴ്സുമാരേയും ഉടൻ നിയോഗിക്കാൻ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

മുമ്പും കൂട്ടശിശുമരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആശുപത്രിയാണിത്. 2020 ജനുവരിയിൽ ഒരുമാസത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം നൂറിലേറെ ശിശുമരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ജെകെ ലോൻ ആശുപത്രി വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിച്ചിരുന്നു.

content highlights:Death toll of infants rises to 12 at Kota hospital, committee constituted to investigate matter