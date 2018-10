ന്യൂഡല്‍ഹി: ഛത്തീസ്ഗഢിലെ ദന്തേവാഡയില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ ആക്രമണത്തില്‍നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ദൂരദര്‍ശന്‍ ക്യാമാറാ അസിസ്റ്റന്റ് പകര്‍ത്തിയ വീഡിയോ വൈറല്‍. മാവോവാദി സംഘത്തിലെ ആളുകള്‍ ആക്രമണം തുടരുന്നതിനിടെ ക്യാമറ അസിസ്റ്റന്റ് മോര്‍മുക്ത് തന്റെ അമ്മയ്ക്കുള്ള സന്ദേശമായാണ് വീഡിയോ പകര്‍ത്തിയത്.

ഗുരുതരമായ സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്നും എന്നാല്‍ തനിക്ക് മരണഭയമില്ലെന്നും മോര്‍മുക്ത് വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നു. വെടിവെപ്പിന്റെ ശബ്ദം ഉയരുന്നതിനിടെ താന്‍ ഇവിടെനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ സാധ്യത കുറവാണെന്നും മോര്‍മുക്ത് പറയുന്നു.

As the Police and Doordarshan team came under attack from Naxals, DD assistant cameraman recorded a message for his mother. pic.twitter.com/DwpjsT3klt