ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒരു വാക്സിന് കൂടി അനുമതി നൽകി. സ്പുട്നിക് ലൈറ്റ് സിംഗിൾ ഡോസ് വാക്സിനാണ് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

രാജ്യത്തെ ഒമ്പതാം കോവിഡ് വാക്സിനാണ് ഇത്. കോവിഡിനെതിരായ രാജ്യത്തിന്റെ കൂട്ടായ പോരാട്ടത്തെ ഇത് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി മൻസൂഖ് മാണ്ഡവ്യ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

DCGI has granted emergency use permission to Single-dose Sputnik Light COVID-19 vaccine in India.



This is the 9th #COVID19 vaccine in the country.



This will further strengthen the nation's collective fight against the pandemic.