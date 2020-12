ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയില്‍ ഒരു കോവിഡ് വാക്‌സിനുകൂടി പരീക്ഷണ അനുമതി നല്‍കി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. നിലവില്‍ പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലുള്ള ആറ് വാക്‌സിനുകള്‍ക്ക് പുറമെയാണ് ഒരു വാക്‌സിന്റെ പരീക്ഷണംകൂടി തുടങ്ങുന്നത്. ഡ്രഗ്‌സ് കണ്‍ട്രോളര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈയാഴ്ചയാണ് ഒരു വാക്‌സിനുകൂടി അനുമതി നല്‍കിയതെന്ന് നീതി ആയോഗ് അംഗം ഡോ. വി.കെ പോള്‍ അറിയിച്ചു.

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ ബയോടെക്‌നോളജി വകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ ജനോവ കമ്പനിയാണ് വാക്‌സിന്‍ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫൈസര്‍ വാക്‌സിന്റെ അതേ സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഇതും പിന്തുടരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഫൈറസില്‍നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഈ വാക്‌സിന്‍ സാധാരണ ശീതീകരണ സംവിധാനങ്ങളില്‍ സൂക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയും. ഫ്രഡ്ജില്‍പോലും വാക്‌സിന്‍ സൂക്ഷിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

This week, Drugs Controller General of India granted clearance for clinical trials for one more candidate vaccine from India. Genoa company, with the help of Govt of India's research agency Dept of Biotechnology, has developed a vaccine: Dr VK Paul, Member (Health), NITI Aayog pic.twitter.com/Vl04CPyIuh