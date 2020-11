ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു - ശ്രീനഗര്‍ ദേശീയപാതയിലെ നഗ്രോടയില്‍ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട നാല് ഭീകരര്‍ അതിര്‍ത്തി കടന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്താന്‍ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് കരുതുന്ന തുരങ്കം സുരക്ഷാസൈന്യം കണ്ടെത്തി. സാംബ സെക്ടറില്‍ രാജ്യാന്തര അതിര്‍ത്തിക്ക് സമീപത്താണ് തുരങ്കം കണ്ടെത്തിയതെന്ന് പിടിഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു.

J&K: Tunnel detected near International Border in Samba sector by BSF & J&K police.



"It seems terrorists involved in Nagrotra encounter used this 30-40 metre long tunnel as it's a fresh one. We believe they had a guide who took them till highway," says N S Jamwal, IG, BSF Jammu