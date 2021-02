ന്യൂഡൽഹി: ടൂള്‍കിറ്റിന്റെ പേരില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ദിഷ രവിക്കു പിന്തുണയുമായി സ്വീഡിഷ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവര്‍ത്തക ഗ്രേറ്റ ത്യുന്‍ബെ. കര്‍ഷക സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇറക്കിയ ടൂള്‍കിറ്റില്‍ കുട്ടിച്ചേര്‍ക്കലുകളും മറ്റും 22 കാരിയായ ദിഷ രവി നടത്തിയെന്നും അത് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമാണെന്നും പറഞ്ഞാണ് പോലീസ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

'സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാനും സമ്മേളിക്കാനുമുള്ള അവകാശവും ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത മനുഷ്യാവകാശങ്ങളാണ്. ഇവ ഏതൊരു ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാന ഭാഗമായിരിക്കണം". #Standwithdisha എന്ന ഹാഷ്ടാഗോടെയാണ് ഗ്രെറ്റ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

Freedom of speech and the right to peaceful protest and assembly are non-negotiable human rights. These must be a fundamental part of any democracy. #StandWithDishaRavi https://t.co/fhM4Cf1jf1