ശ്രീനഗര്‍: കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധത്തില്‍ പങ്കുചേര്‍ന്ന ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരെ ആദരിക്കാനുള്ള ഉദ്യമത്തില്‍ പങ്കുചേര്‍ന്ന് സൈനികരും.

കശ്മീര്‍ ഗുറെസ് വാലിയിലെ ദവാര്‍ ബറ്റാലിയനിലെ സൈനികരാണ് ഞായാറാഴ്ച വൈകുന്നേരം രാജ്യത്തോടൊപ്പം കയ്യടിയില്‍ പങ്കുചേര്‍ന്ന് കോവിഡ്-19നെതിരെ പോരാടുന്നവര്‍ക്ക് ആദരമര്‍പ്പിച്ചത്.

സൈനികരുടെ വീഡിയോ ഇന്ത്യന്‍ ആര്‍മി ട്വിറ്ററിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

Dawar Battalion of Snow Leopard Brigade lauded the hard work of medical professionals, sanitation staff, airline crew and other Corona Warriors at 1700 Hour in Gurez Valley. #CoronaUpdatesInIndia @Ieshan_W pic.twitter.com/6mezy6YkvA — Kartikeya Sharma (@kartikeya_1975) March 22, 2020

കയ്യടിച്ച് കൊണ്ട് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ആദരമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനത്തിന് വന്‍ സ്വീകാര്യതയാണ് പൊതുജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായത്.

content highlights: Jammu and Kashmir: Dawar Battalion of Snow Leopard Brigade, at Gurez valley, participated in the exercise called by PM Modi to express gratitude, janata curfew