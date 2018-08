ന്യൂഡല്‍ഹി: വനിതാ സംവരണ ബില്‍ പാസ്സാക്കാത്തതില്‍ കേന്ദസര്‍ക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. സംഘടനാ നേതൃത്വത്തിലൊന്നും വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലാത്തതിന് ആര്‍എസ്എസിനെ അദ്ദേഹം കണക്കറ്റ് വിമര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്തു.

'വനിതാ സംവരണബില്‍ സഭയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചാല്‍ സര്‍ക്കാരിന് കോണ്‍ഗ്രസ് പൂര്‍ണ പിന്തുണ നല്കും. അതിനവര്‍ തയ്യാറായില്ലെങ്കില്‍ അധികാരത്തിലെത്തിയാലുടന്‍ തന്നെ കോണ്‍ഗ്രസ് ബില്‍ പാസ്സാക്കും.' രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. പുരുഷന്മാര്‍ മാത്രം രാജ്യം ഭരിച്ചാല്‍ മതിയെന്നാണ് ബിജെപിയുടെയും ആര്‍എസ്എസിന്റെയും നയമെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് പാര്‍ട്ടിയുടെ അധികാരസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഏറെ പിന്നില്‍ മാത്രം സ്ത്രീകളുള്ളതെന്നും രാഹുല്‍ വിമര്‍ശിച്ചു.

രാജ്യമെമ്പാടും സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കുമ്പോഴും വിഷയത്തില്‍ മൗനം പാലിക്കുന്നതിന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ രാഹുല്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ബിജെപി എംഎല്‍എ ബലാല്‍സംഗക്കേസില്‍ പ്രതിയായിട്ടു പോലും ഒരക്ഷരം മിണ്ടാന്‍ മോദി തയ്യാറായില്ല. ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകള്‍ തീരെ അരക്ഷിതരാണ്. അതിന്റെ പേരില്‍ രാജ്യം ലോകത്തിനു മുമ്പില്‍ തലകുനിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. കഴിഞ്ഞ നാല് വര്‍ഷത്തിനിടെ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് നേരെ ഇവിടെയുണ്ടായ അതിക്രമങ്ങളോളം വരില്ല അതിനു മുമ്പുള്ള 70 വര്‍ഷത്തെ കണക്കുകള്‍. പ്രധാനമന്ത്രി കൊട്ടിഘോഷിച്ചു തുടങ്ങിയ 'ബേഠി ബച്ചാവോ ബേഠി പഠാവോ' പദ്ധതി ഇനിയും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ പെണ്‍കുട്ടികളെ ബിജെപി എംഎല്‍എമാരില്‍ നിന്ന് രക്ഷിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണുള്ളതെന്നും രാഹുല്‍ പരിഹസിച്ചു.

വനിതാ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരുടെ യോഗത്തില്‍ സംസാരിക്കവേയായിരുന്നു രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍.

content highlights: Daughters of the nation have to be saved from BJP MLAs says Rahul Gandhi, Rahul Gandhi Against BJP