ന്യൂഡല്‍ഹി: എയര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് 38 വര്‍ഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം അമ്മ വിരമിക്കുമ്പോള്‍ ആ വിമാനം പറത്തി മകള്‍ ചരിത്രത്തിലേക്ക്. എയര്‍ ഇന്ത്യ ജോലിക്കാരിയായിരുന്ന പൂജ ചിന്‍ചന്‍കറിനാണ് ഈ അപൂര്‍വ്വ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത്. 38 വര്‍ഷത്തെ സര്‍വീസിനു ശേഷം ചൊവ്വാഴ്ച്ചയാണ് പൂജ വിരമിച്ചത്.

എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ മുബൈ -ബാഗ്ലൂര്‍ -മൂബൈ വിമാനത്തിലായിരുന്നു ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലെ അവസാന ദിനം. ഇതേ വിമാനത്തിന്റെ പൈലറ്റായിരുന്ന മകള്‍ അഷ്റിത ചിന്‍ചന്‍കര്‍ ഇക്കാര്യം ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവെച്ചു.

വിമാനം ലാന്‍ഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ 10 മിനിട്ട് മുന്‍പ് പ്രധാന പൈലറ്റ് പൂജയുടെ വിരമിക്കല്‍ യാത്രക്കാരോട് പങ്കുവെച്ചു. വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാര്‍ കൈയടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പൂജയെ വരവേറ്റത്. 1980 ലാണ് പൂജ ചിന്‍ചന്‍കര്‍ എയര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്തത്. 1981 മാര്‍ച്ച് മുതല്‍ മുബൈയില്‍ നിന്നുള്ള വിമാനത്തില്‍ ജോലി ആരംഭിച്ചു. അഷ്റിത 2016 ലാണ് പൈലറ്റ് ആയി ജോലി ആരംഭിച്ചത്.

അഷ്റിത ഒരു മാധ്യമ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയായിരുന്നു. ഒരിക്കല്‍ ഞാന്‍ വെറുതെ അവളോട് ചോദിച്ചു പൈലറ്റാവാന്‍ മോഹമുണ്ടോ എന്ന്. അതിശയമെന്ന് പറയട്ടെ അവള്‍ പൈലറ്റാവാന്‍ തയ്യാറായിരുന്നു. അവള്‍ പൈലറ്റാവുക എന്നത് എന്റെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. വളരെ കുറച്ച് പേര്‍ മാത്രമേ ഈ ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കാറുള്ളു. കാനഡയില്‍ നിന്നും പൈലറ്റ് ലൈസന്‍സ് കിട്ടിയ അഷ്റിതയ്ക്ക് സ്വകാര്യ എയര്‍ലൈന്‍സില്‍ നിന്നും ഒട്ടേറെ അവസരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ അഷ്റിതയ്ക്ക് എയര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ജോലി ചെയ്യാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം. പൂജ പറയുന്നു.

വിരമിച്ച ദിവസം തന്റെ മകള്‍ പറപ്പിക്കുന്ന വിമാനത്തില്‍ ജോലിചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹം പൂജ ചിന്‍ചന്‍കര്‍ തന്റെ മകളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച്ച വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയപ്പോള്‍ മാത്രമാണ് മകള്‍ തന്റെ സ്വപ്നം സാധ്യമാക്കിയ വിവരം അറിഞ്ഞത്.

വിമാനത്താവളത്തിലെ അധികൃതരോട് അര്‍ഷിത പറഞ്ഞ് എല്ലാം ഒരുക്കങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നു. അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിച്ച് കൊടുത്തതില്‍ ഒട്ടേറെ സന്തോഷം ഉണ്ടെന്നും ഇതിനു സഹകരിച്ച എയര്‍പ്പോര്‍ട്ട് മാനേജ്മെന്റിനോട് വളരെ നന്ദിയുണ്ടെന്നും അഷ്റിത പറഞ്ഞു.

For all of you who asked :) that’s mom on her last flight as an operating cabin crew for @airindiain what a lovely day and what amazing passengers! So many best wishes and hugs ♥️ of course I was in the flight deck :) #proud #grateful pic.twitter.com/eUL3Og4EBr