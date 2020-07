ഹൈദരാബാദ്: ഭരണകക്ഷിയായ വൈഎസ്ആര്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എയുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം ആന്ധ്രപ്രദേശില്‍ യുവാവിനെ പോലീസ് മര്‍ദ്ദിച്ചതായി ആരോപണം. യുവാവിനെ മര്‍ദിച്ച പോലീസ് ഇയാളുടെ തലയും മുഖവും ക്ഷൗരം ചെയ്തു. ഹൈദരാബാദില്‍ നിന്ന് 271 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുളള ഈസ്റ്റ് ഗോദാവരി ജില്ലയിലെ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലാണ് സംഭവം.

സംഭവത്തെ അപലപിച്ച സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ഗൗതം സവങ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. പോലീസിന്റെ നടപടി വിവാദമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് പ്രതികളായ ഒരു സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടറെയും രണ്ട് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍മാരേയും സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളടക്കം നിരവധി പേരാണ് വിമര്‍ശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

പോലീസ് മര്‍ദനത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ വെഡുല്ലപള്ളി സ്വദേശിയായ വരപ്രസാദ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. ഇയാളെ അമ്മയുടെ മുന്നില്‍ വെച്ചാണ് മര്‍ദിച്ചത് എന്ന് ആരോപണമുണ്ട്. ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മണലുമായി വന്ന ട്രക്ക് വരപ്രസാദും മറ്റുരണ്ടുപേരും ചേര്‍ന്ന് തടഞ്ഞതോടെയാണ് പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ തുടക്കം. ഇത് ഒരു പ്രാദേശിക നേതാവിന് രസിച്ചില്ല. അയാള്‍ പ്രസാദിനെ കാര്‍കൊണ്ട് ഇടിച്ചതായും ആരോപണമുണ്ട്. ഇത് വാക്കുതര്‍ക്കത്തിലെ്ക് നയിച്ചു. ഇതോടെയാണ് പ്രാദേശിക വൈഎസ്ആര്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എ പ്രശ്‌നത്തില്‍ ഇടപെടുന്നത്.

എംഎല്‍എ പ്രസാദിനെ മര്‍ദിക്കുന്നതിനായി പോലീസ് സഹായം തേടി. ജോലി സ്ഥിരപ്പെടുത്താമെന്ന വാദ്ഗാദം നല്‍കിയാണ് ട്രെയിനിങ്ങിലുള്ള സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടറെ ഇക്കാര്യത്തിനായി സമീപിച്ചത്. പിറ്റേന്ന് പ്രസാദിന്റെ ഗ്രാമത്തിലെത്തിയ സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടറും കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍മാരും പ്രസാദിനെയും മറ്റുരണ്ടുപേരെയും അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കസ്‌ററഡിയിലെടുത്തു. സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ച ഇവരെ ബെല്‍റ്റ് ഉപയോഗിച്ചും കാല്‍ ഉപയോഗിച്ചും മര്‍ദിച്ചു.പിന്നീട് ഒരു ബാര്‍ബറെ വിളിച്ചുവരുത്തി പോലീസ് പ്രസാദിന്റെ തലമുടി ക്ഷൗരം ചെയ്യുകയും മീശ മുറിച്ചു കളയുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് പ്രസാദ് മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

പട്ടികജാതി-പട്ടികവര്‍ഗക്കാര്‍ക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങള്‍ തടയാനുളള നിയമപ്രകാരം ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ക്കും കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍മാര്‍ക്കുമെതിരെ കേസെടുത്തതായി ഡെപ്യൂട്ടി ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ജനറല്‍ കെ.വി.മോഹന്റാവു പറഞ്ഞു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ ഇനി ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനല്‍കി.

ആന്ധ്രപ്രദേശ് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു സംഭവത്തെ അപലപിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ഹര്‍ഷകുമാറും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

