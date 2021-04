ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകള്‍ 20,000 ത്തില്‍നിന്ന് ഒരുലക്ഷം കടന്നത് വെറും 25 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പ്രതിദിന വര്‍ധനയായ 97,894-ലേക്ക് എത്താന്‍ വേണ്ടി വന്നത് 76 ദിവസമായിരുന്നു. സെപ്റ്റബര്‍ 17-നാണ് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കോവിഡ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്.

തിങ്കളാഴ്ച രാജ്യത്ത് 1,03,558 പേര്‍ക്കാണ് പുതുതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 1,25,89,067 ആയതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

രാജ്യത്തെ പുതിയ കോവിഡ് ബാധിതരില്‍ 55.11 ശതമാനവും മഹാരാഷ്ട്രയില്‍നിന്നുള്ളവരാണ്. 57,074 പേര്‍ക്കാണ് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഞായറാഴ്ച രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഛത്തീസ്ഗഢില്‍ 5,250 പേര്‍ക്കും 4,553 പേര്‍ക്കും പുതുതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മഹാരാഷ്ട്ര, ഛത്തീസ്ഗഢ്, കര്‍ണാടക, ഉത്തര്‍ പ്രദേശ്, ഡല്‍ഹി, തമിഴ്‌നാട്, മധ്യപ്രദേശ്, പഞ്ചാബ് എന്നീ എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് കോവിഡ് കേസുകളില്‍ വന്‍ പ്രതിദിന വര്‍ധന റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ പുതുതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത കേസുകളില്‍ 81.90 ശതമാനവും ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നാണ്.

ഡിസംബര്‍ 17 മുതല്‍ രാജ്യത്തെ പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകള്‍ മുപ്പതിനായിരത്തില്‍ എത്തിയിരുന്നു. ഇക്കൊല്ലം ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് 8,635 പുതിയ കേസുകള്‍ മാത്രമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. രാജ്യത്ത് നിലവില്‍ 7,41,830 സജീവകേസുകളാണുള്ളത്. രോഗമുക്തി നേടുന്നവരുടെ നിരക്ക് 92.80 ശതമാനമാണ്.

സജീവ കേസുകളുടെ 75.88 ശതമാനവും മഹാരാഷ്ട്ര, കര്‍ണാടക, ഛത്തീസ്ഗഢ്, കേരള, പഞ്ചാബ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നാണ്. സജീവ കേസുകളില്‍ 58.23 ശതമാനവും മഹാരാഷ്ട്രയില്‍നിന്നാണുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിനാണ് രാജ്യത്തെ കോവിഡ് രോഗികളുട എണ്ണം ഇരുപതുലക്ഷം കടന്നത്. സെപ്റ്റംബര്‍ അഞ്ചിന് അമ്പതുലക്ഷവും ഡിസംബര്‍ 19-ന് ഒരുകോടിയും കടന്നു.

content highlights: ;daily covid cases rise from 20,000 to one lakh in just 25 days