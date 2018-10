വിശാഖപട്ടണം: ആന്ധ്രയുടെ വടക്കന്‍ തീരങ്ങളില്‍ കനത്ത നാശംവിതച്ച തിത്‌ലി ചുഴലിക്കാറ്റില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് എട്ടുപേര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ശ്രീകാകുളം, വിജയനഗരം എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഉള്ളവരാണ് മരിച്ചവരിലധികവും. മരങ്ങള്‍ കടപുഴകി വീണതും ഇലക്ട്രിക് ലൈനുകള്‍ പൊട്ടി വീണതുമാണ് മരണകാരണം.

ആന്ധ്രയ്ക്ക് പുറമേ ഒഡിഷയിലെ തീരദേശ ജില്ലകളിലും തിത്‌ലി നാശംവിതച്ചു. 150 കിലോമീറ്ററിലേറെ വേഗത്തിലാണ് കാറ്റ് വീശിയത്. രാവിലെ 5.30ഓടെ ഒഡിഷയിലെ ഗോപാല്‍പൂരിലും പിന്നീട് ആന്ധ്രയിലെ കലിംഗപട്ടണത്തും കാറ്റുവീശി. ഇരുസംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും തീരപ്രദേശത്തെ വീടുകള്‍ ഏറെയും തകര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.

ശ്രീകാകുളത്തെ തകര്‍ന്ന മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളില്‍നിന്നും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഒഡിഷയിലെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ റെഡ് അലേര്‍ട്ട് തുടരുകയാണ്. 836 ക്യാമ്പുകളിലായി മൂന്ന് ലക്ഷം പേരെ മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശാഖപട്ടണത്തും ഗോപാല്‍പൂരിലും പാരദ്വീപിലുമുള്ള റഡാര്‍ സംവിധാനങ്ങളില്‍ കാറ്റിന്റെ ഗതി നിരീക്ഷിച്ച് വരുന്നുണ്ട്.

പലയിടങ്ങളിലും ഗതാഗത-വാര്‍ത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങള്‍ താറുമാറായിരിക്കുകയാണ്. ഇരുസംസ്ഥാനങ്ങളിലും കനത്ത മഴ തുടരുകയാണെങ്കിലും തിത്‌ലി ബംഗാള്‍ തീരത്തേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.