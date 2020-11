ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട് തീരം ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നേറുന്ന നിവാര്‍ ചുഴലിക്കാറ്റ് വ്യാഴാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ രണ്ടിന് കരതൊടുമെന്ന് ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന (എന്‍ഡിആര്‍എഫ്) ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ എസ്.എന്‍ പ്രധാന്‍. മുന്‍കരുതല്‍ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പേരെ ഒഴിപ്പിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പുതുച്ചേരിയില്‍നിന്ന് ആയിരം പേരെയാണ് ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.

#CycloneNivar may make landfall after 2 am on November 26. Over one lakh people have been evacuated across Tamil Nadu and more than 1,000 people have been evacuated in Puducherry: NDRF Director-General SN Pradhan pic.twitter.com/3vS6vf6oVy — ANI (@ANI) November 25, 2020

രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി എന്‍ഡിആര്‍എഫ് രണ്ട് ദിവസമായി രംഗത്തുണ്ട്. നിവാര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസംതന്നെ ശക്തിപ്രാപിച്ച് അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറിയിരുന്നു. ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തില്‍നിന്ന് ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഏഴ് മുതല്‍ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് വരെയുള്ള എല്ലാ വിമാന സര്‍വീസുകളും റദ്ദാക്കി. നിരവധി പ്രത്യേക തീവണ്ടികള്‍ റെയില്‍വെ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനിടെ ചെന്നൈയില്‍ ശക്തമായ കാറ്റുവീശുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സികള്‍ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

#WATCH | Tamil Nadu: Strong winds blow in Chennai ahead of #CycloneNivar's expected landfall; visuals from Marina Beach road. pic.twitter.com/berkyc2yeo — ANI (@ANI) November 25, 2020

#WATCH | Tamil Nadu: Visuals from Marina Beach in Chennai as strong winds hit the region, sea turns rough.



#CycloneNivar is likely to cross between Mamallapuram and Karaikal during midnight today and early hours of 26th November, as per IMD pic.twitter.com/yBqgARoirS — ANI (@ANI) November 25, 2020

