ചെന്നൈ: വ്യാഴാഴ്ച അര്‍ധരാത്രിയോടെ തീരംതൊട്ട ഗജ ചുഴലിക്കാറ്റില്‍ തമിഴ്നാട്ടില്‍ പരക്കെനാശം. കനത്ത മഴയിലും കാറ്റിലും സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ 35 പേര്‍ മരിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. നാഗപട്ടണം, വേളാങ്കണ്ണി, പുതുക്കോട്ടെ, തഞ്ചാവൂര്‍, കടലൂര്‍ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് കനത്തനാശം വിതച്ചത്. ഈ മേഖലകളില്‍ അടുത്ത 24 മണിക്കൂര്‍ കൂടി കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.

അതേസമയം, തമിഴ്നാട് തീരങ്ങളില്‍ കനത്തനാശം വിതച്ച ഗജ ചുഴലിക്കാറ്റ് നിലവില്‍ ശക്തികുറഞ്ഞ് ലക്ഷദ്വീപിന് സമീപത്തേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ഗജ ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനാല്‍ കേരളത്തിലും ലക്ഷദ്വീപിലും മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.

തമിഴ്നാടിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങള്‍ക്ക് പുറമേ കൊടൈക്കനാല്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മലയോരമേഖലകളിലും കനത്തമഴയില്‍ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊടൈക്കനാലില്‍ മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണ് നാലുപേര്‍ മരിച്ചു. പലയിടത്തും മരങ്ങള്‍ കടപുഴകി വീണു. ചുഴലിക്കാറ്റ് നാശംവിതച്ച മേഖലകളില്‍ ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേനയ്ക്കൊപ്പം നാവികസേനയും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനായി നാവികസേനയുടെ രണ്ട് കപ്പലുകള്‍ ശനിയാഴ്ച കാരയ്ക്കല്‍ തീരത്തെത്തി. ചെത്ലത്ത്, ചെറിയാം കപ്പലുകളാണ് ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുമായി കാരയ്ക്കലില്‍ എത്തിയത്.

പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തില്‍ മരണപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് തമിഴ്നാട് സര്‍ക്കാര്‍ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അടിയന്തര ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജനങ്ങള്‍ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ലെന്നും, എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും നേരിടാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍ സജ്ജമാണെന്നും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി അറിയിച്ചു.

