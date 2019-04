തിരുവനന്തപുരം: തമിഴ്‌നാട്- ആന്ധ്ര തീരം ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുന്ന ഫാനി ചുഴലിക്കാറ്റ് }ഞായറാഴ്ച ഉച്ചകഴിയുന്നതോടെ കരുത്താര്‍ജിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. അടുത്ത 12 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ തീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായും 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

എന്നാൽ കാറ്റിന്റെ പാതയിൽ വ്യതിയാനമുണ്ടാകുന്നതായാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്.

കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പുറപ്പെടുവിച്ച ബുള്ളറ്റിന്‍ നമ്പര്‍ 12 പ്രകാരം ഫോനി ചുഴലിക്കാറ്റ് നിലവില്‍ ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കന്‍ തീരത്ത് നിന്ന് (തമിഴ്നാട്-ആന്ധ്ര തീരത്ത് നിന്ന്) വടക്ക് കിഴക്ക് ദിശയില്‍ അകന്ന് പോവുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്.

CS ‘FANI’ over SE BoB lay centred at 2330 hrs IST of 27th April, 2019 about 1110 km SE of Chennai . It is very likely to intensify into a Severe Cyclonic Storm during next 12 hours. It is very likely to move northwestwards till 30th & thereafter recurve northeastwards gradually. pic.twitter.com/QUxZDdiUip