ന്യൂഡല്‍ഹി: ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ രൂപം കൊണ്ട ഉംപുന്‍ ചുഴലിക്കാറ്റ് അതിശക്തമായ ചുഴലി കൊടുങ്കാറ്റായി മാറിയെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് (ഐഎംഡി) തിങ്കളാഴ്ച അറിയിച്ചു. ഉംപുന്‍ ഒരു സൂപ്പര്‍ സൈക്ലോണിക് കൊടുങ്കാറ്റായി മാറിയെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

110-120 കിലോ മീറ്ററാണ് കാറ്റിന്റെ വേഗം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത് പിന്നീട് 130 കിലോ മീറ്റര്‍ വേഗം കൈവരിക്കും. ബാലസോര്‍, ഭദ്രക്, ജജ്പൂര്‍, മയൂര്‍ഭഞ്ച് ജില്ലകളില്‍ ചുഴലി മെയ് 20-ന് ബാധിക്കാമെന്ന് ഐഎംഡി ഭുവനേശ്വര്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ഉമാശങ്കര്‍ ദാസ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐയോട് പറഞ്ഞു.

ഒഡീഷയിലെ വടക്കന്‍ തീരദേശ മേഖലകളിലാണ് ഉംപുന്‍ ഏറെ നാശംവിതയ്ക്കുക എന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. കഠിനമായ ചുഴലി കൊടുങ്കാറ്റായി മെയ് 20-ന് ഉച്ചക്കശേഷം ഉംപുന്‍ പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ - ബംഗ്ലാദേശ് തീരത്തെ ദിഘ, ഹതിയ ദ്വീപുകള്‍ക്കിടയിലൂടെ കടക്കുമെന്ന് ഐ.എം.ഡി. അറിയിച്ചു.

ഒഡിഷ, ബംഗാള്‍, ആന്റമാന്‍ അടക്കമുള്ള തീരപ്രദേശങ്ങളില്‍ ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും ഉണ്ടാവുമെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു. ആന്ധ്ര പ്രദേശ്, പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളില്‍ വീശാനിടയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു.

മുന്‍കരുതല്‍ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി തീരപ്രദേശങ്ങളില്‍നിന്നു ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷാ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി സേനയെ വിന്യസിച്ചു. ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന തങ്ങളുടെ 10 ടീമുകളെ ഒഡീഷയിലേക്കും ഏഴ് ടീമുകളെ പശ്ചിമ ബംഗാളിലേക്കും അയച്ചതായി എ.എന്‍.ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

